Примария Кишинёва распределила более 2 млн леев из пожертвований на борьбу с COVID-19

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Всего на счёт, открытый примарией муниципия Кишинёв для пожертвований на борьбу с коронавирусом, поступило 2 млн 684 тысячи леев. На сегодняшний день было распределено более 2 млн, а остаток составил 99 тысяч леев.

Генпримар Кишинёва Ион Чебан отчитался о распределении денег, поступивших на счёт, открытый муниципалитетом для пожертвований. Согласно полученным данным, 19 марта было распределено 650 тысяч леев:

200 тысяч леев для Муниципальной детской клинической инфекционной больницы;

200 тысяч леев для Муниципального родильного дома №2;

250 тысяч леев для Территориальных медицинских ассоциаций всех секторов столицы (каждое учреждение получило по 50 тысяч леев);

На эти деньги медучреждения приобрели необходимые медикаменты, защитные средства, маски, халаты, очки, термометры и т.д. Деньги были распределены после того, как рабочая группа примарии изучила потребности всех медучреждений.

Кроме того, по 25 тысяч леев получили все претуры секторов. А 30 марта 1 млн 99 тысяч леев было передано Главному управлению соцпомощи и здравоохранения на закупку следующих средств:

3 500 защитных костюмов для врачей;

1 000 тестов на коронавирус;

3 500 защитных очков;

3 500 масок;

30 термосканеров.

Все эти средства были переданы в муниципальные медучреждения.

Кроме того, вчера, 8 апреля, были распределены и вскоре ещё 734,8 тысяч леев. Деньги будут перечислены с следующие медучреждения:

500 тысяч леев в Центр «Constructorul Covid-19»;

100 тысяч леев в Муниципальную детскую клиническую инфекционную больницу;

134,8 тысяч леев в Генеральное управление соцпомощи и здравоохранения.