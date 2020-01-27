Примария Кишинёва проведёт информационную кампанию о необходимости вакцинации

Примария Кишинёва проведёт информационную кампанию о необходимости вакцинации

Главное управление соцзащиты и здравоохранения примарии муниципия Кишинев проведет информационную кампанию о необходимости вакцинации населения.

Глава управления Татьяна Бучарская рассказала сегодня на еженедельном заседании муниципальных служб примарии об эпидемиологической ситуации в столице. По ее словам, на прошлой неделе было зарегистрировано 328 случаев инфекционных заболеваний, что на 20 случаев больше, чем на предыдущей неделе. А в 54 из 2 455 случаев ОРВИ потребовалась госпитализация, передаёт moldpres.md.

Бучарская добавила, что также было зарегистрировано 76 случаев ветряной оспы, восемь случаев туберкулеза, два случая кори и два случая острого гепатита. Для борьбы с ОРВИ и корью муниципальные власти проведут информационную кампанию о необходимости вакцинации.

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