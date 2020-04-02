Примария Кишинёва получила от коллег из Ясс около 800 тысяч леев на борьбу с коронавирусом

Примария Кишинёва получила от коллег из Ясс около 800 тысяч леев на борьбу с коронавирусом

Мэрия Ясс перечислила муниципию Кишинёв 200 000 румынских леев (порядка 800 000 молдавских леев) на борьбу с коронавирусом. Деньги будут направлены на приобретение медицинского оборудования и расходного материала для медучреждений молдавской столицы.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан поблагодарил своего коллегу из Ясс Михая Кирику за помощь, оказанную в этот сложный для всего мира период, отметив, что сейчас любая помощь имеет значение.

– Я действительно ценю этот жест, который был сделан в условиях, когда даже за Прутом условия не слишком простые. А для борьбы с COVID-19 требуются значительные финансовые средства, – отметил Чебан.

Напомним, что по состоянию на утро 2 апреля в Молдове коронавирусом заразились 423 человека.

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