Примария Кишинёва получила 5 000 наборов для выявления COVID-19 (ФОТО)

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Примария муниципия Кишинёв получила сегодня от известной в нашей стране коммерческой сети 5 000 наборов для выявления COVID-19, общая стоимость которых составляет 400 000 леев. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Ион Чебан.

По его словам, речь идёт о наборах для взятия мазков из носоглотки, которые после отправляются в лаборатории для проведения анализов. Чебан поблагодарил компанию за то, что она не остаётся равнодушной в этой кризисной ситуации и постоянно оказывает поддержку.

– Спасибо за ваши участие и ответственность. В это трудное время мы вместе должны бороться ради общих целей – избежать массового заражения и преодолеть кризисную ситуацию, – подчеркнул градоначальник.

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