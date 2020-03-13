Примария Кишинёва подписала Меморандум о взаимопонимании с Торгово-промышленной палатой Будапешта

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В целях укрепления деловых отношений и развития взаимного сотрудничества генпримар Кишинёва Ион Чебан подписал Меморандум взаимопонимании с руководством Торгово-промышленной палаты Будапешта. Об этом градоначальник рассказал на своей странице в социальной сети.

По его словам, целью подписания меморандума является установление более прочных деловых отношений между примарией Кишинёва и партнерами из Будапешта, что может улучшить реализацию общих экономических целей.

– Мы намерены совместно осуществлять инфраструктурные проекты, программы в области здравоохранения, экономических отношений, торговли и научных исследований, – отметил Чебан.

Кроме этого, примария Кишинёва совместно с Торгово-промышленной палатой Будапешта будут организовывать различные ярмарки, выставки, конференции и семинары.

– Мы рады, что у нас есть возможность сотрудничать и обмениваться опытом с разными странами. Мы хотим перенять опыт у развитых городов, чтобы реализовывать его в Кишинёве, – отметил Чебан.