Примария Кишинёва передаст медучреждениям столицы 500 тестов на обнаружение коронавируса

Примария Кишинёва передаст медучреждениям столицы 500 тестов на обнаружение коронавируса

Экономический агент передал примарии муниципия Кишинёв 500 тестов на выявление коронавируса. Их отдадут врачам, которые находятся на передовой борьбы и ежедневно контактируют с пациентами, инфицированными COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар муниципия Ион Чебан.

– Это первая партия тестов, которые были пожертвованы примарии. Мы благодарим всех, кто участвует и помогает нам! На данный момент все наши силы направлены на то, чтобы избежать массового заражения COVID-19, – написал градоначальник.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность размещения врачей в заведениях гостиничного типа, которые находятся на балансе примарии, а также в общежитиях некоторых учебных заведений.

Напомним, ранее глава государства призвал протестировать на коронавирус всех врачей, которые работают в стратегических медучреждениях, а также пограничников, полицейских и военных.

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