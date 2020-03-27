Примария Кишинёва передаст медучреждениям столицы 500 тестов на обнаружение коронавируса

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Экономический агент передал примарии муниципия Кишинёв 500 тестов на выявление коронавируса. Их отдадут врачам, которые находятся на передовой борьбы и ежедневно контактируют с пациентами, инфицированными COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар муниципия Ион Чебан.



– Это первая партия тестов, которые были пожертвованы примарии. Мы благодарим всех, кто участвует и помогает нам! На данный момент все наши силы направлены на то, чтобы избежать массового заражения COVID-19, – написал градоначальник.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время рассматривается возможность размещения врачей в заведениях гостиничного типа, которые находятся на балансе примарии, а также в общежитиях некоторых учебных заведений.

Напомним, ранее глава государства призвал протестировать на коронавирус всех врачей, которые работают в стратегических медучреждениях, а также пограничников, полицейских и военных.

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