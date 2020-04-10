Примария Кишинёва передаст “Центру COVID-19” пожертвованные коллективом ТУМ 150 тысяч леев (ФОТО)

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Добрые дела продолжаются! Многие люди не остаются в стороне и присоединяются к муниципалитету в борьбе с COVID-19. На сей раз помощь поступила от преподавательского коллектива Технического университета Молдовы, который смог собрать более 150 тысяч леев.

Деньги направлены на счет “Центра COVID-19” на “Moldexpo”. На них руководство центра купит медицинское оборудование и необходимые вещи. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он поблагодарил руководство ТУМ за солидарность, отметив, что “вместе мы сможем помочь врачам, которым необходимы уверенность и забота в этот трудный для всех период”.

Ион Чебан также отметил, что сегодня был открыт “Центр COVID-19” на “Moldexpo”. За несколько дней выставочный центр превратился в больницу. Примария Кишинёва приложила усилия для того, чтобы в трёх павильонах было необходимое оборудование самого высокого уровня. На данный момент центр готов принять около 400 пациентов, но количество койко-мест будет в дальнейшем увеличено.

– Врачи будут проводить тесты пациентам, после чего инфицированных будут перевозить в стратегические больницы в зависимости от их состояния здоровья. Муниципалитет осуществил свою работу, контроль над центром возложен на центральные органы власти, – отметил градоначальник.

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