Примария Кишинёва открыла банковский счёт для пожертвований на борьбу с коронавирусом (ФОТО)

Примария Кишинёва открыла банковский счёт для пожертвований на борьбу с коронавирусом (ФОТО)

Средства будут направлены на покупку масок, перчаток, дезинфицирующих средств и средств защиты. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. 

– Люди не остаются равнодушными, и каждый вносит тот или иной вклад в преодоление кризиса и предотвращение распространения COVID-19. Многие спрашивают, каким образом можно пожертвовать финансовые средства. Для этого примэрия Кишинева открыла банковский счет, на который могут сделать пожертвования как физические, так и юридические лица, – написал градоначальник.

Реквизиты для пожертвований:

Получатель: MF – TR Центр – Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев
Код IBAN: MD88TRPDAK144114B07229AC
Фискальный код: 1007601009484
Поставщик-бенефициар: Министерство финансов – Государственное казначейство

Ион Чебан поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и помощь.

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