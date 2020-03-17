Примария Кишинёва открыла банковский счёт для пожертвований на борьбу с коронавирусом (ФОТО)

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Средства будут направлены на покупку масок, перчаток, дезинфицирующих средств и средств защиты. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.



– Люди не остаются равнодушными, и каждый вносит тот или иной вклад в преодоление кризиса и предотвращение распространения COVID-19. Многие спрашивают, каким образом можно пожертвовать финансовые средства. Для этого примэрия Кишинева открыла банковский счет, на который могут сделать пожертвования как физические, так и юридические лица, – написал градоначальник.

Реквизиты для пожертвований:

Получатель: MF – TR Центр – Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев

Код IBAN: MD88TRPDAK144114B07229AC

Фискальный код: 1007601009484

Поставщик-бенефициар: Министерство финансов – Государственное казначейство

Ион Чебан поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и помощь.