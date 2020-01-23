Примария Кишинёва оштрафует компанию, на территории которой из-за упавшей ветки пострадал мужчина

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что экономический агент, на территории которого сегодня, 23 января, из-за упавшей ветки пострадал мужчина, будет оштрафован.

На месте происшествия находятся представители претуры сектора и МП «Ассоциация управления зелёными насаждениями», которые собирают упавшие из-за ветра ветви. Стоит отметить, что экономический агент не подавал запрос в профильные службы, чтобы очистить дерево, которое находится на его территории. Из-за этого сотрудники предприятия находились в опасности.

В связи с этим местная государственная администрация призывает всех экономических агентов вовремя проверять деревья, которые находятся на их территориях, и при необходимости подавать запросы в профильные службы, чтобы очистить деревья от сухих веток.