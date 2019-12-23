Примария Кишинёва окажет помощь людям, пострадавшим в результате взрыва газа в квартире на Рышкановке (ФОТО)

Примария Кишинёва окажет помощь людям, пострадавшим в результате взрыва газа в квартире на Рышкановке (ФОТО)

Люди, пострадавшие в результате взрыва газа, произошедшем в доме на улице Флорилор столичного сектора Рышкановка, получат необходимую помощь от примарии муниципия Кишинёв. Об этом в рамках оперативного заседания муниципальных служб сообщил вице-примар столицы Илие Чебан.

Претор сектора Рышкановка Влад Мельник сообщил, что трагедия произошла этим утром из-за невнимательности хозяев квартиры, одним из которых является человек с ограниченными возможностями (у него психическое расстройство). Причиной ЧП стала утечка газа – кран газовой установки был оставлен открытым на ночь. В результате инцидента один из жильцов квартиры получил ожоги 1 и 2 степени и был госпитализирован.

Специалисты находятся на месте происшествия и проводят оценку.

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