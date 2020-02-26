Примария Кишинёва может заключить партнёрское соглашение с Издательским домом DAS (ФОТО)

Примария Кишинёва может заключить партнёрское соглашение с Издательским домом DAS (ФОТО)

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан принял участие в церемонии вручения премии DAS в области архитектуры и дизайна в Республике Молдова. 

Конкурс предполагал отбор профессиональным жюри, в которое вошли представители разных стран мира, лучших проектов и лучших авторов по 14 номинациям.

– У нас есть специалисты в этой области, которыми мы можем гордиться. Мы должны помогать им реализовывать свои проекты, – сказал Ион Чебан.

В связи с этим градоначальник предложил заключить партнёрское соглашение межу примарией Кишинёва и Издательским домом DAS, чтобы был сформирован консультативный совет, в который войдут специалисты в области архитектуры и дизайна.

– Кишинёв – прекрасный город. Мы хотим, чтобы он развивался, – отметил примар столицы.

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