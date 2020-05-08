Примария Кишинева запустила платформу по оказанию помощи нуждающимся

Сегодня примария Кишинева запустила программу по оказанию срочной помощи в период пандемии – ArcGIS HUB. С понедельника платформа, посредством которой Управление социального обеспечения сможет следить при помощи интерактивной карты за социальными работниками и волонтерами, оказывающими содействие бенефициарам на территории всего муниципия, будет функционировать в полной мере.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он пояснил, что все звонки на телефон “зеленой линии” будут вводиться в данную программу, а за ходом исполнения обращений можно будет следить в режиме реального времени.

Чебан подчеркнул, что власти планируют использовать платформу и для отслеживания деятельности других подразделений муниципалитета, что обеспечит еще большую транспарентность.

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