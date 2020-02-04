Примария Кишинева выделит 7,5 млн. леев на ремонт и расширение лицея в Дурлештах (ФОТО)

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Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан, посетивший сегодня это учебное заведение.

Из разговора с руководителями лицея “Hyperion” градоначальник выяснил, что в этом учебном заведении уже не хватает места для всех учеников, и необходимо строительство дополнительного блока площадью 700 квадратных метров для 6 классов и нового спортзала. Также зданию необходим ремонт крыши.

– Стоимость обоих проектов составляет 19 млн. леев: 7 млн. на ремонт крыши и 12 млн. на пристройку к зданию школы. Я хочу, чтобы учащиеся этого лицея получали отличное образование в хороших условиях. От администрации муниципия будет выделено около 7,5 млн. леев на начало работ, при условии, что примэрия Дурлешт внесет 2-3 млн. леев, – заявил Чебан, отметив, что проекты, касающиеся социальной инфраструктуры, являются одними из приоритетных для муниципалитета.

В ходе того же визита генпримар осмотрел и работы по обустройству тротуаров в новом районе города, площадью около 5000 квадратных метров. Этот проект был запущен в 2019 году при поддержке муниципалитета. Также там на основе государственно-частного партнерства ведется строительство остановки общественного транспорта и проводится освещение.

– Пригороды должны выглядеть по-другому, они должны быть чистыми и современными. На этой неделе я посещу и другие населенные пункты, – подытожил Чебан.