Примария Кишинева сообщает об изменении маршрутов некоторых автобусов

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Примария муниципия Кишинев информирует, что с 28 октября будут внесены изменения в маршруты движения некоторых единиц общественного транспорта. Нововведения, в частности, коснутся автобусов.

Так, маршрут движения автобуса №11 установлен в оба направления по улице Спикулуй (в периметре Южного вокзала).

В то же время автобус №33 будет ездить туда/обратно по улице Тинеретулуй города Сынджера.

Кроме того, автобусы №16 и 20 будут объединены в один маршрут – №16. Он будет называться “Аграрный университет – город Ватра” и будет ездить следующим образом:

Туда – Мирчешть, Балканское шоссе, Петрикань, Михай Витязул, Колумна, Х. Коандэ, Каля Ешилор, Ватра; Обратно – Ватра, Каля Ешилор, Штефан чел Маре, Михай Витязул, Петрикань, Балканское шоссе, Мирчешть.