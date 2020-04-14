Примария Кишинева разрабатывает зональный градостроительный план Центра столицы и микрорайона Малая Малина

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В настоящее время готовится документация для завершения двух зональных градостроительных проектов в столице. Об этом заявила руководитель Главного управления архитектуры, урбанистики и земельных отношений Светлана Доготару.

По словам главного архитектора, команда специалистов и представители Министерства образования, культуры и исследований пересматривают зональный градостроительный план центрального района столицы, который был разработан муниципальным проектным институтом “CHIŞINĂUPROIECT” в 2011 году. Впоследствии он будет изменен и разработан в соответствии с действующим законодательством.

Также в настоящее время производится оценка планировки и высоты зданий в микрорайоне Малая Малина, для которого также разработан зональный градостроительный план. Главный архитектор столицы отметила, что в секторах, где разрабатываются зональные планы, разрешения на строительство не выдаются.

По данным Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений, в настоящее время продолжается работа над зональными градостроительными планами улицы Месаджер и реки Бык, а также проводится окончательная доработка главного градостроительного плана муниципия Кишинев.

Столичная примария сотрудничает с экспертами из Российской Федерации и Румынии.

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