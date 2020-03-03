Примария Кишинева разрабатывает стратегию в сфере защиты детей (ФОТО)

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Столичные власти разработали драфт программного документа для муниципалитета в области защиты прав ребенка – Муниципальной стратегии по защите детей на 2020–2024/2025 годы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

Он уточнил, что в ближайшее время документ станет доступным для общественного обсуждения.

– Мне жаль, что до сих пор муниципалитет не разработал ни такого стратегически важного документа в этой области, ни других приоритетных. До сих пор министерства разрабатывали программы, управления их внедряли, а муниципалитет не играл роли ни в разработке этих программ, ни в контроле за их выполнением, – отметил он.

По словам столичного градоначальника, к такому вопросу, как защита детей, необходимо подойти комплексно, для чего и нужна полноценная стратегия.

– Эксперты ЮНИСЕФ выявили существенные пробелы в этой области, и после оценки Управления по защите прав ребенка предложили план действий. Одним из пунктов этого документа является создание стратегии для защиты прав ребенка. Для получения более широкого представления о ситуации были проанализированы информация и данные из Главного управления социальной помощи и здравоохранения и Главного управления образования, молодежи и спорта, – рассказал Чебан.

Он попросил муниципальные управления обеспечить максимальную помощь в работе по этому направлению.