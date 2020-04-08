Примария Кишинева распределит 40 млн леев, выделенных на борьбу с коронавирусом

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Примария Кишинёва распределит 40 млн леев, выделенных на борьбу с COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, финансовые ресурсы будут переданы Управлению соцпомощи и всем муниципальным медико-санитарным учреждениям в соответствии со списками потребностей, представленными ими. Стоит отметить, что до этого муниципалитет выделил более 9 млн леев всем учреждениям, а также передал материальную помощь от экономических агентов, в том числе дезинфектанты, маски, постельное бельё и другие расходные материалы.

Кроме того, примария предоставила врачам ряд услуг: бесплатный транспорт, питание, проживание, бесплатные услуги мобильной телефонии. На данный момент решается вопрос о размещении врачей, которые работают в «Центре COVID-19» и которые не хотят возвращаться домой, чтобы не инфицировать своих родных.

– Каждый день мы обеспокоены тем, что и как мы будем делать на следующем этапе, чтобы помочь врачам, а также всем гражданам, – написал Чебан.

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