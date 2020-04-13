Примария Кишинева проведет пасхальную благотворительную кампанию в партнерстве со столичными магазинами

0

Примария Кишинева намерена предложить столичным магазинам вместе провести пасхальную благотворительную кампанию. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, в рамках акции все желающие смогут оставить пакеты с продуктами питания на входе в магазин. Впоследствии они будут распределены социальными работниками и волонтерами между нуждающимися, пишет actualitati.md.

Как отмечает источник, в примарию также поступили просьбы от экономических агентов о проведении пасхальных ярмарок. Эти предложения пока находятся на рассмотрении.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.