Примария Кишинева проведет пасхальную благотворительную кампанию в партнерстве со столичными магазинами

Примария Кишинева проведет пасхальную благотворительную кампанию в партнерстве со столичными магазинами

Примария Кишинева намерена предложить столичным магазинам вместе провести пасхальную благотворительную кампанию. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан. 

По его словам, в рамках акции все желающие смогут оставить пакеты с продуктами питания на входе в магазин. Впоследствии они будут распределены социальными работниками и волонтерами между нуждающимися, пишет actualitati.md.

Как отмечает источник, в примарию также поступили просьбы от экономических агентов о проведении пасхальных ярмарок. Эти предложения пока находятся на рассмотрении.

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