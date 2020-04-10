Примария Кишинева приостанавливает процедуру инициирования госзакупок

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По словам градоначальника, в период чрезвычайного положения всем структурным подразделениям примарии Кишинева запрещается инициировать публичные закупки товаров или услуг, за исключением тех, которые предназначены для борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, было решено приостановить заключение контрактов по процедурам государственных закупок.

В то же время публичные закупки, требующие срочного решения, в порядке исключения будут инициированы закупающей стороной только с предварительного согласования с главой столицы или вице-примаром. Ион Чебан отметил, что в настоящее время все документы для этого подготовлены.

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