Примария Кишинева объявила конкурс на вакантные должности в муниципальных управлениях

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Об этом в ходе оперативного заседания сегодня, 3 февраля, заявил генпримар Кишинева Ион Чебан

Так, вакантными на данный момент являются должности руководителя и заместителя руководителя Главного управления образования, молодежи и спорта; главы юридического отдела в сфере имущественных отношений и торговли в Управлении юридической помощи; главы юридического отдела в сфере архитектуры и градостроительства, финансов и общественного транспорта в Управлении юридической помощи; главного специалиста отдела регулирования деятельности рынков и служб предоставления услуг; главного специалиста отдела земельных отношений, коммерческого сектора, а также другие должности. Вся необходимая информация о конкурсе опубликована на сайте столичной примарии.

– Сотрудники на все должности будут отобраны посредством конкурса, это будут только лучшие специалисты – потому что качество услуг, предоставляемых местной публичной администрацией, напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки ее работников. Теперь так будет всегда, мы не повторим ошибок предыдущего руководства. У нас четкие цели, и нам необходимы сотрудники-профессионалы, – заявил градоначальник.

Ион Чебан также призвал лиц, критикующих его за якобы назначение на должности “своих” людей, изучить всю представленную информацию и не распространять заведомую ложь.