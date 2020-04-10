Примария Кишинева обеспечивает бесплатными обедами медработников Центра COVID-19 (ФОТО, ВИДЕО)

0

Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Кишинева Ион Чебан. Он назвал неправдой появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что примария Кишинева не будет кормить врачей, которые, начиная с сегодняшнего дня, работают в этом распределительном центре.

– Хочу сказать, что все медицинские работники, сегодня их около 50 человек, будут обедать бесплатно, – подчеркнул градоначальник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.