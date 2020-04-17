Примария Кишинева и волонтеры пришли на помощь нуждающимся жителям столицы (ФОТО)

Примария Кишинева и волонтеры пришли на помощь нуждающимся жителям столицы (ФОТО)

Еще 84 семьи в Кишиневе получили сегодня продуктовые пакеты к празднику. Социальные ассистенты вместе с волонтерами предоставили их нуждающимся.  

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он напомнил, что аналогичную помощь в эти получают и многие другие категории граждан. Также продолжается благотворительная кампания, инициированная примарией вместе с 5 коммерческими сетями, по сбору продуктов питания. Впоследствии их тоже распределят между нуждающимися.

– Благодарю всех за поддержку! Вместе у нас всё получится! – отметил Чебан. 

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