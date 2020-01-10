Примария Кишинева и НАЦ начинают совместную борьбу с коррупцией в столице (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял сегодня участие в заседании по созданию рабочей группы для борьбы с коррупцией и ее предотвращения в молдавской столице. Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, разработка и подписание соглашения о партнерстве между примарией Кишинева и НАЦ, реализация плана по борьбе с феноменом коррупции на 2020 год, изменение нормативно-правовой базы в соответствующих областях, разработка дорожной карты относительно создания рабочей группы по борьбе с коррупцией в муниципии – это лишь некоторые из целей работы.

– Исследования показывают, что примария Кишинева является одним из самых коррумпированных государственных учреждений. Наша и моя личная цель – минимизировать это явление путем оцифровки услуг, оказываемых гражданам. Это уменьшит бюрократию и коррупцию в местной публичной администрации. Мы хотим, чтобы примария стала поставщиком качественных услуг и транспарентным учреждением, – отметил градоначальник.

Ион Чебан также попросил Национальное агентство по неподкупности включить примарию Кишинева в зону риска, чтобы в текущем году чиновники этого учреждения были проверены в приоритетном порядке.

Помимо этого, было инициировано создание рабочей группы, состоящей из представителей ключевых учреждений. Им предстоит разработать ряд документов и программ, а также выдвинуть предложения по нормативной и, при необходимости, законодательной регламентации для борьбы с коррупцией на уровне муниципия.