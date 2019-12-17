Примария Кишинева и центральная администрация страны создадут рабочую группу

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан принял накануне участие в рабочем заседании, которое еженедельно проводит высшее руководство страны. На нем стороны обсудили ряд вопросов, касающихся нынешней ситуации в муниципии Кишинёв. Речь идёт о незаконных стройках, о снесенных киосках, рекламных щитах, которыми заполнен город, а также о зимней спецтехнике.

– Мы решили создать совместную рабочую группу, в которую войдут представители примарии столицы и центральной администрации страны. В рабочую группу будут делегированы представители парламента, правительства и примарии, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

По словам градоначальника, рабочая группа будет предпринимать действия, направленные на решения проблем города, и бороться с беззаконием.