Примария Кишинева готовит к запуску систему онлайн обучения для школьников

Примария Кишинева готовит к запуску систему онлайн обучения для школьников

На протяжении всей прошлой недели учителями столичных школ велась запись уроков для системы онлайн обучения в условиях карантина. Мероприятия продолжатся и на этой неделе. 

Об этом в ходе оперативного заседания служб примарии заявил временный глава Главного управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой. Он отметил, что желание участвовать в данном проекте изъявили многие учителя.

Также на этой неделе планируется начать обучение дидактических кадров работе с онлайн-платформой. Предстоит решить и другие вопросы, связанные с запуском системы дистанционного обучения.

Градоначальник Ион Чебан попросил профильные службы завершить разработку данной платформы как можно скорее, чтобы у столичных школьников была возможность эффективно обучаться на дому в условиях, когда занятия в школах не возобновятся по крайней мере до 1 апреля. Напомним, ранее сообщалось, что примария Кишинева совместно со специалистами в данной области разрабатывает систему онлайн обучения, посредством которой учителя смогут дистанционно давать ученикам материалы, а те – выполнять задания.

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