Примария Кишинева будет сотрудничать с Турцией для восстановления столичных парков

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В Кишиневе с двухдневным визитом находится делегация из Турции, приехавшая по приглашению примарии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан

Так, по его словам, в молдавской столице находятся заместитель главного секретаря муниципалитета Конья, глава Департамента парков и общественных садов, генеральный директор Управления водоснабжения и канализации, общественных и инженерных работ, а также сопредседатель Торговой палаты Коньи.

– Визит стал результатом работы нашей команды, проделанной в декабре. Представители мэрии муниципия Конья вместе с преторами секторов Рышкановка, Буюканы и Ботаника, а также руководителями управлений посетят стратегические объекты, которые мы намерены полностью восстановить. Это общественные сады и парки для отдыха, – рассказал Чебан.

Столичный градоначальник отметил, что все проекты для начала сотрудничества с турецкой стороной уже подготовлены. Он выразил им признательность за содействие и высказал уверенность, что их опыт и поддержка принесут пользу столице.