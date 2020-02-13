Примария Кишинева и Торгово-промышленная палата подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан и председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Харя подписали соглашение о сотрудничестве учреждений. Об этом Чебан сообщил на своей странице в соцсети.

По словам Чебана, подписание соглашения стало результатом плодотворной работы между примарией и ТПП.

– Доказательством является организация Рождественской ярмарки, когда за очень короткое время, объединив наши усилия, нам удалось организовать прекрасное мероприятие. Я уверен, что у нас будет очень хорошее сотрудничество, – отметил градоначальник.

После подписания соглашения будет организован ряд мероприятий, таких как:

инвестиционный форум в Кишинёве, который состоится в октябре этого года;

дни Кишинёва в других столицах мира, где будут продвигаться наша культура и отечественные производители;

организация выставок и Пасхальной ярмарки.

Кроме этого, ТПП организует тренинги для чиновников примарии в зависимости от сферы их деятельности.

Сергей Харя, в свою очередь, продемонстрировал готовность к сотрудничеству и поблагодарил примара Кишинёва за одобрение этого предложения. По его словам, ТПП ранее пыталась подписать это соглашение с предыдущим руководством примарии, однако это удалось сделать только сейчас.

Стороны договорились, что после подписания соглашения будет составлен план совместных действий.