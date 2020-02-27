Примария и ассоциация въездного туризма объединяют усилия для продвижения туристического потенциала столицы

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Кишинёв может похвастаться красивыми местами, а его туристический потенциал необходимо ценить и развивать. Об этом написал на своей странице в соцсети столичный градоначальник.

Наша культура, места уникальны, а кухня – особенная. Именно поэтому мы должны прославлять наш город и за пределами страны. Туристы должны хотеть увидеть нашу столицу, сердце нашей страны, – отметил Чебан.

Примар также рассказал о подписании соглашения о сотрудничестве с Национальной ассоциацией въездного туризма Молдовы (ANTRIM).

Мы намерены реализовать различные инвестиционные проекты в сфере туризма с целью привлечения капиталовложений. В то же время, планируем организовывать местные, региональные и международные мероприятия, направленные на продвижение имиджа столицы. Муниципалитет будет поддерживать реализацию проектов, указанных в соглашении, и развивать деятельность информационного центра для туристов, – уточнил Ион Чебан.