Примар муниципия встретился с работниками Центрального рынка (ФОТО)

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Ион Чебан пообщался с сотрудниками Центрального рынка, которые устроили акцию протеста у здания примарии.



– Объяснил ситуацию и попросил не поддаваться на манипуляции тех, кто ставит свои интересы выше здоровья людей, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Градоначальник подчеркнул, что Центральный рынок не закрывается, а будет постепенно перестраиваться. Решение об открытии столичных рынков предстоит принять Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровья, и столичная примария подчинится вердикту этого органа.

Также Чебан предложил работникам рынка встретиться в четверг и обсудить их конструктивные предложения, а также утвердить список правил и мер, которые сотрудники готовы соблюдать.

Стоит отметить, что этим утром премьер-министр Ион Кику выразил надежду на то, что рынки в Кишиневе и Бельцах смогут возобновить работу с 1 июня.

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