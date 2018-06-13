Примар коммуны Трушень и руководитель местного садового товарищества задержан за мошенничество с земельными участками

Сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали градоначальника и руководителя садового товарищества коммуны Трушень. Они подозреваются в организации схемы незаконного отчуждения земельных участков.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, группа людей, включая нынешнего мэра коммуны Трушень и руководителя местного садового товарищества, организовали отчуждение земельных участков с последующей их продажей третьим лицам. Согласно материалам дела, члены группировки определяли желающих завладеть земельным участком, после чего за определённую сумму денег (превышающую 10 000 евро за один участок), через фальсификацию документов отдавали покупателям во владение земли. Чтобы придать сделке юридический оттенок, подозреваемые подделывали сертификаты на право владения землёй, указывая фиктивный регистрационный номер. Как правило, покупатели участков получали право на владение с регистрационным номером 90-ых годов, когда было создано садовое товарищество, поэтому они могли считаться членами садового товарищества с правом полного владения участками. Это несмотря на то, что сделки, де-факто, проводились в период после 2000-ых годов.

Вчера, 12 июня, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и НАЦ провели несколько обысков, в результате чего примар Трушень и руководитель местного садового товарищества были задержаны на 72 часа по факту злоупотребления властью и служебным положением. В преступных действиях также подозреваются и другие должностные лица местной администрации.

Заведено уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы выявляют весь круг подозреваемых и устанавливают причинённый ими ущерб.