Примар коммуны Селиште Оргеевского района задержан по подозрению в коррупции

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Примара коммуны Селиште Оргеевского района задержали сотрудники Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в пассивной коррупции. Предполагается, что чиновник потребовал 10% от суммы контрактов на 190 000 леев, по условиям которого экономический агент должен был выполнить работы по уличному освещению трёх сёл: Селиште, Лукашовка и Мана.

Согласно материалам дела, примэрия коммуны Селиште заключила договор с экономическим агентом на проведение работ по уличному освещению трёх сёл коммуны. Несмотря на то, что работы были выполнены вовремя, примар создал необоснованные препятствия для перевода договорных платежей и потребовал у экономического агента 10% от общей суммы, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра.

Таким образом, подозреваемый получил 13 000 леев, что составляет 10% от контракта на 130 000 леев, а позже – 6 000 леев от другого контракта, на 60 000 леев. Первая сумма в 13 000 леев была передана под контролем НАЦ, а сегодня, 17 мая, примар был пойман с поличным в момент получения второго транша на 6 000 леев.

По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело. Если чиновника признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, штраф в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц с лишением права занимать определенные государственные должности или выполнять определенную деятельность на срок от 7 до 10 лет.