Примар Кишинева намерен провести заседания с работниками каждого управления в отдельности

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Примар Кишинева Ион Чебан намерен провести заседания с работниками каждого управления в отдельности, чтобы лучше ознакомиться с проблемами ведомств. Об этом он сказал в понедельник на оперативном заседании примэрии.

– В среду, после заседания Муниципального совета, необходимо провести отдельные заседания с рядом ведомств и обсудить вопрос подготовки города к зиме. Чтобы зима, как в прошлые годы, не стала для нас неожиданностью, – сообщил Чебан

Градоначальник предложил работникам примэрии, если будет хорошая погода, провести в городе субботник, а также обратился к руководителю “Autosalubritate” Евгению Аксентьеву.

– Вы должны раньше всех просыпаться и работать, чтобы на улицах города не было столько мусора. У нас в парках и во дворах очень много мусора, который не вывезен. Если есть какие-то проблемы в финансах или людях, – скажите, постараемся решить, – сказал примар.

Он призвал и руководителей других управлений и ведомств работать более активно, так как от граждан поступает много жалоб относительно ситуации в городе. Чебан потребовал и от преторов, чтобы они следили за порядком в своих секторах, в частности, чтобы не было продажи алкоголя в вечернее время, чтобы бары и кафе работали согласно графику, а не круглосуточно.

Примар сообщил присутствующим, что, как и обещал, будет находиться в городе на местах. Таким образом, во вторник утром он, вместе с работниками ряда учреждений, прибудет на улицу Каля Ешилор 55, для окончательного решения проблемы с стройкой.

– Это будет первая незаконная стройка, в отношении которой примем меры, – отметил Чебан.