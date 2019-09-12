Примар ДПМ из Флорен попался на взятке: он получил 350 тысяч леев от предпринимателя

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Примар села Флорены района Анений Ной от Демпартии и местный советник были задержаны офицерами НАЦ и прокурорами антикоррупции в рамках двух уголовных дел, возбужденных по факту пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Их подозревают в получении взятки в размере 350 тысяч леев у местного предпринимателя за то, чтобы узаконить участок земли, который последний использовал многие годы.

Согласно материалам дела, подозреваемые собирались повлиять на членов местного совета, чтобы те приняли решение о сдаче в аренду участка земли, который был насильственным образом занят предпринимателем. Чтобы он получил законные права на владение участком, примар и советник предлагали бизнесмену взять землю в аренду, а затем собирались предоставить ему возможность купить ее.

Деньги были переданы тремя траншами – 200 тысяч, 10 тысяч и 140 тысяч леев. В момент передачи последнего примар и советник были пойманы с поличным и доставлены в НАЦ. Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.