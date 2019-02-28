Приложение “Карта оповещений”: о каких нарушениях чаще всего сообщают граждане

Приложение “Карта оповещений”: о каких нарушениях чаще всего сообщают граждане

С момента запуска приложения полиции «Карта оповещений» было зарегистрировано 843 сигналов.

По данным главы Генерального инспектората полиции Александа Пынзаря, больше всего оповещений было зарегистрировано в муниципиях Кишинёв и Бельцы и в районах: Леова, Дубоссары, Страшены и Каушаны. В топе отправленных сообщений находятся:

  • случаи постоянного шума во дворах домов – 210 оповещений;
  • незаконная парковка – 176 оповещений;
  • употребление спиртных напитков в общественных местах – 114 оповещений;
  • употребление и реализация наркотиков – 54 оповещения.

Граждан просят сообщать в приложении о количестве случаев нарушений, которые ставят под угрозу спокойствие и безопасность в обществе.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md