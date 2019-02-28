Приложение “Карта оповещений”: о каких нарушениях чаще всего сообщают граждане

С момента запуска приложения полиции «Карта оповещений» было зарегистрировано 843 сигналов.
По данным главы Генерального инспектората полиции Александа Пынзаря, больше всего оповещений было зарегистрировано в муниципиях Кишинёв и Бельцы и в районах: Леова, Дубоссары, Страшены и Каушаны. В топе отправленных сообщений находятся:
- случаи постоянного шума во дворах домов – 210 оповещений;
- незаконная парковка – 176 оповещений;
- употребление спиртных напитков в общественных местах – 114 оповещений;
- употребление и реализация наркотиков – 54 оповещения.
Граждан просят сообщать в приложении о количестве случаев нарушений, которые ставят под угрозу спокойствие и безопасность в обществе.
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