Прикрывались наукой: штраф или тюрьма грозит супругам Дука, нанёсшим ущерб госбюджету почти 1 млн леев

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Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-главы Академии наук Георгия Дуки и его супруги – бывшего ректора Университета Академии наук.

Согласно данным пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры, супругам Дука инкриминируется статья 328 УК РМ «Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в значительных размерах». Основанием для возбуждения уголовного расследования послужило обращение сотрудника Академии наук, а также результаты последующей финансовой проверки.

Так, согласно материалам дела обвиняемые супруги, занимая руководящие должности в Академии наук и университете и выполняя обязанности по управлению финансами и бухгалтерией, совершили ряд нарушений в период с 1 января 2011 года по 30 июня 2016 года, в результате которых государственному бюджету был нанесён ущерб в размере 929 536, 67 леев.

В частности, действуя совместно в качестве руководителей учреждений и по совместительству – научных сотрудников, обвиняемые незаконно назначили себе более высокую заработную плату за свою административную и исследовательскую деятельность, а также необоснованные премии и доплаты, они часто находились в служебных командировках за пределами страны и медицинских отпусках, что нигде не указывалось.

Во время расследования в отношении обвиняемых была назначена предварительная мера наказания в виде запрета на выезд из страны. Кроме этого, прокурор наложил секвестр на их дом, а также был возбужден гражданский иск с целью возмещения причиненного ущерба.

Стоит отметить, что подсудимые, будучи под следствием, подали в отставку. Если суд признает из виновными, то супругам Дука грозит штраф в размере от 650 до 1 150 условных единиц или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.