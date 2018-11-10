Прикрепила микрофон к одежде дочери: что рассказывает мать,опубликовавшая запись со скандалом в детском саду (ВИДЕО)

Мама трёхлетней девочки Михаела Майдан опубликовала аудиозапись, в которой работник столичного детского сада ведёт себя агрессивно по отношению к детям. По словам женщины, решение прикрепить к одежде дочери микрофон возникло после того, как мать заметила, что ребёнок не хочет посещать детский сад и с трудом адаптируется в коллективе.

По словам других родителей, у помощницы воспитателя, из-за которой разразился скандал, уже имелись в прошлом подобные проблемы. В то же время Михаела Майдан говорит, что сама не раз была свидетельницей грубости со стороны сотрудника учреждения. В частности, она слышала, как её дочь насильно заставляли есть.

Аудиозапись была сделана в конце октября. После совещания с родственниками женщина решила её опубликовать. По словам пострадавшей, она возмущена тем фактом, что некоторые родители проводят собрания в поддержку педагогу.

Отметим, что по этому делу было инициировано внутреннее расследование. В то же время помощница воспитателя не исключает, что аудиозапись может быть поддельной, пишет tv8.md.