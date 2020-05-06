“Приключения” молдаванина в Испании: вместе с подельниками он обчистил полсотни аптек (ВИДЕО)

“Приключения” молдаванина в Испании: вместе с подельниками он обчистил полсотни аптек (ВИДЕО)

Трое мужчин – гражданин Молдовы и двое граждан Румынии – занимались грабежами в Испании во время режима ЧП. Банда орудовала в Мадриде, Сеговии, Толедо и других городах.

По сообщению местной прессы, передаёт publika.md, помимо аптек трое арестованных также грабили бары, автозаправочные станции, торговые помещения и салоны оптики. В машине одного из мужчин сотрудники правоохранительных органов также обнаружили 100 г кокаина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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