Приказ о закрытии учебных заведений страны до 23 марта опубликован на сайте Минобразования (ФОТО)

Приказ о закрытии учебных заведений страны до 23 марта опубликован на сайте Минобразования (ФОТО)

В соответствии с решением №6/2020 Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению в связи с эволюцией эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, с 11 по 23 марта приостанавливается учебный процесс в государственных и частных учреждениях, детских садах, начальных школах, гимназиях, профессиональных технических и высших, а также в специальных учреждениях. Соответствующий приказ сегодня подписал министр образования Корнелиу Попович. 
Документ опубликован на сайте ведомства.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md