Приказ о закрытии учебных заведений страны до 23 марта опубликован на сайте Минобразования (ФОТО)

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В соответствии с решением №6/2020 Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению в связи с эволюцией эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, с 11 по 23 марта приостанавливается учебный процесс в государственных и частных учреждениях, детских садах, начальных школах, гимназиях, профессиональных технических и высших, а также в специальных учреждениях. Соответствующий приказ сегодня подписал министр образования Корнелиу Попович.

Документ опубликован на сайте ведомства.