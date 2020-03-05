«Прикарманить не получится!». Президент обещает, что недобросовестных исполнителей инфраструктурных проектов ждут жесткие санкции (ВИДЕО)

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До сих пор многие проекты в Молдове выполнялись «абы как, для галочки». У новых властей будет совершенно другой подход. Об этом в рамках очередного выпуска «Президент отвечает» заявил Игорь Додон.

– Правительство настроено решительно: если сделано некачественно, экономический агент не только не сможет участвовать в тендерах, но и вернется и всё переделает. Это касается и программы ремонта дорог, и канализации, и освещения и т. д. В этом году мы выделили большие деньги на инфраструктурные проекты, запущенные по инициативе президента. Не хочу, чтобы эти деньги пустили на ветер или «прикарманили». Если не хотят работать – будет независимый аудит при приеме работ, до которого денег никто не получит. Если фирма получила аванс и не сделала, как надо, она попадает в черный список и не может участвовать в тендерах. Блокируем счета и возвращаем деньги. Аванс – 20-30%, а остальное даем, когда подтвердится, что работы выполнены качественно. Это касается всех инфраструктурных проектов, – отметил Додон.

Глава государства также рассматривает возможность создания специальной рубрики для отчетов и сообщений из районов, чтобы граждане страны могли бы присылать фото и видео, если столкнутся с некачественными работами на местах.

⁃ Не исключаю, что для проектов, сделанных абы как, мы введем отдельную рубрику, чтобы вы могли сообщать мне напрямую. Можно анонимно, чтобы вы не боялись. Пишите мне: «Должны были сделать дорогу в селе, вместо щебенки положили песок и сверху асфальт во время дождя». Понятно, что его смоет первый дождь. Я подумаю, как получать от вас информацию, – сказал он.