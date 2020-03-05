«Прикарманить не получится!». Президент обещает, что недобросовестных исполнителей инфраструктурных проектов ждут жесткие санкции (ВИДЕО)

«Прикарманить не получится!». Президент обещает, что недобросовестных исполнителей инфраструктурных проектов ждут жесткие санкции (ВИДЕО)

До сих пор многие проекты в Молдове выполнялись «абы как, для галочки». У новых властей будет совершенно другой подход. Об этом в рамках очередного выпуска «Президент отвечает» заявил Игорь Додон.

– Правительство настроено решительно: если сделано некачественно, экономический агент не только не сможет участвовать в тендерах, но и вернется и всё переделает. Это касается и программы ремонта дорог, и канализации, и освещения и т. д. В этом году мы выделили большие деньги на инфраструктурные проекты, запущенные по инициативе президента. Не хочу, чтобы эти деньги пустили на ветер или «прикарманили». Если не хотят работать – будет независимый аудит при приеме работ, до которого денег никто не получит. Если фирма получила аванс и не сделала, как надо, она попадает в черный список и не может участвовать в тендерах. Блокируем счета и возвращаем деньги. Аванс – 20-30%, а остальное даем, когда подтвердится, что работы выполнены качественно. Это касается всех инфраструктурных проектов, – отметил Додон.

Глава государства также рассматривает возможность создания специальной рубрики для отчетов и сообщений из районов, чтобы граждане страны могли бы присылать фото и видео, если столкнутся с некачественными работами на местах.

⁃ Не исключаю, что для проектов, сделанных абы как, мы введем отдельную рубрику, чтобы вы могли сообщать мне напрямую. Можно анонимно, чтобы вы не боялись. Пишите мне: «Должны были сделать дорогу в селе, вместо щебенки положили песок и сверху асфальт во время дождя». Понятно, что его смоет первый дождь. Я подумаю, как получать от вас информацию, – сказал он.

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