Прикарманил чужой телефон: столичные полицейские задержали вора-рецидивиста

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36-летний мужчина был задержан за совершение кражи сотрудниками Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте. Ранее его судили за аналогичные преступления и грабежи.

Инцидент произошёл на столичной улице Ханул Морий. Воспользовавшись невнимательностью 19-летней девушки, злоумышленник вытащил у неё из кармана мобильный телефон. Ущерб, оценённый жертвой, составил 3 500 леев.

В ходе разбирательства полиция установила, что мужчина причастен ещё к 2 уличным ограблениям и 3 карманным кражам. В настоящее время задержанный находится под следствием.

Обстоятельства выясняются.

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