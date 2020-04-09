Приём и доставка международной почты: что говорят в ГП “Почта Молдовы”

Приём и доставка международной почты: что говорят в ГП “Почта Молдовы”

В связи с объявленным чрезвычайным положением из-за инфекции COVID-19 была временно приостановлена и деятельность ГП “Почта Молдовы”, касающаяся приёма и рассылки всех видов отправлений (переписка, малые пакеты, посылки и EMS) ​​по всем международным направлениям.

В то же время, для отправлений, которые до введения режима ЧП были уже зарегистрированы, но ещё не отправлены, рассматривались альтернативные способы отправки с помощью чартерных рейсов и наземным транспортом, сообщается на сайте предприятия.

В отношении наземного транспорта были определены два способа перевозки. Первый – обмен отправлениями с “Укрпочтой” (будет осуществляться раз в неделю, по средам) по следующим направлениям: Украина, Россия, Беларусь, Австрия, Польша, и Турция. Второй способ – доставка отправлений через “Poșta română” (частота отправки почты будет зависеть от её объема) по следующим направлениям: Румыния, Болгария, Греция, Македония, Турция и Венгрия. Список пунктов назначения будет обновляться по мере того, как другие операторы предложат свои услуги.

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