Приятели в Приднестровье избили свою пожилую соседку из-за собаки

Приятели в Приднестровье избили свою пожилую соседку из-за собаки

Поскандалив с соседями, на больничной койке оказалась 63-летняя жительница одного из сёл Каменского района. Медики Центральной районной больницы госпитализировали её в неврологическое отделение с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом затылочной кости, ушибы».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, ссора произошла 17 сентября около полуночи, когда женщина в очередной раз пришла к соседу и потребовала привязать собаку, забежавшую к ней во двор. Между пенсионеркой и односельчанином, который в это время распивал спиртные напитки с приятелем, началась перебранка. Исчерпав словарный запас, ранее судимые молодчики 22 и 25 лет избили женщину. Пострадавшая обратилась в лечебное учреждение только спустя два дня, когда почувствовала резкое ухудшение самочувствия.

По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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