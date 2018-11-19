Приготовлено на совесть: объекты общепита проверили в Каларашском районе (ФОТО)

Приготовлено на совесть: объекты общепита проверили в Каларашском районе (ФОТО)

Инспекторы Каларашского районного Управления безопасности пищевых продуктов провели проверки на предприятиях, оказывающих услуги общественного питания.

Результаты проверок оказались следующими:

Техническое и гигиеническое состояние пищевых блоков удовлетворительное, помещения должным образом оснащены. Лишь некоторое оборудование и рабочие поверхности не соответствуют требованиям соответствующего законодательства и нуждаются в замене. У персонала имеются необходимые медицинские справки для работы.

В соответствии с действующим законодательством, работники предприятий общественного питания были проинформированы инспекторами Управления безопасности пищевых продуктов о необходимых методах приёма, хранения, подготовки и гигиенической обработке пищевых продуктов. В конце проверок были подготовлены оценочные листы с комментариями, рекомендациями и предписаниями для устранения найденных несоответствий.

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