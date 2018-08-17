Пригодную миномётную мину нашли и привезли в воинскую часть два жителя Приднестровья

Пригодную миномётную мину нашли и привезли в воинскую часть два жителя Приднестровья

Не осознавая опасность ситуации, два жителя села Гыртоп Григориопольского района, самостоятельно погрузили в повозку найденный на поле боевой снаряд и привезли его в воинскую часть.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, сельчане 49 и 53 лет проезжали по просёлочной дороге рядом со вспаханным полем. Увидев в земле ржавый предмет, похожий на боеприпас, они остановились и погрузили его в повозку. Привезли в воинскую часть и передали сапёрам. Находкой оказалась миномётная мина калибра 82 миллиметра времён Великой Отечественной войны, пригодная к применению.

В связи со случившимся МВД Приднестровья напоминает, что угрозу таит в себе каждый боеприпас, в том числе мины и снаряды времён Великой Отечественной войны. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут внезапно сдетонировать.

В случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне схожего с ним необходимо:

  • сообщить о находке в милицию;
  • не передвигать предмет;
  • не обследовать его самостоятельно;
  • не пользоваться телефоном, переговорными устройствами или рацией вблизи него;
  • не накрывать предмет, не засыпать и не закапывать;
  • держаться от него на достаточном расстоянии;
  • не рассказывать о находке посторонним лицам;
  • хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы.

Категорически запрещается:

  • перекатывать, брать в руки предмет;
  • поднимать, переносить, класть в карманы или сумки;
  • перемещать предмет в костёр, разводить костёр над ним или вблизи него;
  • закапывать в землю или бросать в водоёмы;
  • наступать, наезжать на предмет;
  • предпринимать попытки к его разборке или распиливанию;
  • наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);
  • оказывать любые температурные, звуковые, электромагнитные воздействия на предмет;
  • при обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета производить поиск других взрывоопасных предметов;
  • пользоваться электрозажигалками, искровоспроизводящими предметами, курить;
  • собирать и сдавать взрывоопасные предметы в качестве металлолома.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий



Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md