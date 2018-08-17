Пригодную миномётную мину нашли и привезли в воинскую часть два жителя Приднестровья

Не осознавая опасность ситуации, два жителя села Гыртоп Григориопольского района, самостоятельно погрузили в повозку найденный на поле боевой снаряд и привезли его в воинскую часть.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, сельчане 49 и 53 лет проезжали по просёлочной дороге рядом со вспаханным полем. Увидев в земле ржавый предмет, похожий на боеприпас, они остановились и погрузили его в повозку. Привезли в воинскую часть и передали сапёрам. Находкой оказалась миномётная мина калибра 82 миллиметра времён Великой Отечественной войны, пригодная к применению.

В связи со случившимся МВД Приднестровья напоминает, что угрозу таит в себе каждый боеприпас, в том числе мины и снаряды времён Великой Отечественной войны. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут внезапно сдетонировать.

В случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне схожего с ним необходимо:

сообщить о находке в милицию;

не передвигать предмет;

не обследовать его самостоятельно;

не пользоваться телефоном, переговорными устройствами или рацией вблизи него;

не накрывать предмет, не засыпать и не закапывать;

держаться от него на достаточном расстоянии;

не рассказывать о находке посторонним лицам;

хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы.

Категорически запрещается:

перекатывать, брать в руки предмет;

поднимать, переносить, класть в карманы или сумки;

перемещать предмет в костёр, разводить костёр над ним или вблизи него;

закапывать в землю или бросать в водоёмы;

наступать, наезжать на предмет;

предпринимать попытки к его разборке или распиливанию;

наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);

оказывать любые температурные, звуковые, электромагнитные воздействия на предмет;

при обнаружении хотя бы одного подозрительного предмета производить поиск других взрывоопасных предметов;

пользоваться электрозажигалками, искровоспроизводящими предметами, курить;

собирать и сдавать взрывоопасные предметы в качестве металлолома.