Пригласили в гости, чтобы изнасиловать: четверо мужчин надругались над женщиной в Кишинёве (ВИДЕО)

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Четверо мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, проживающих в одном из пригородов Кишинёва, были задержаны полицией. Предполагается, что они неоднократно насиловали 30-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, жертва сообщила о случившемся в ночь на 1 сентября. На место происшествия прибыла оперативная группа Инспектората полиции сектора Ботаника. Женщина рассказала правоохранителям, что четверо неизвестных мужчин изнасиловали её в доме одного из них. Преступники, воспользовавшись тем, что женщине негде было переночевать, пригласили её в гости. В период с 30 августа по 1 сентября они, применяя физическую силу и психологическое давление, вступали с ней в половую связь против её воли.

В результате предпринятых полицейскими мер подозреваемые были идентифицированы и задержаны в доме одного из них. Мужчин отконвоировали в Инспекторат полиции на допрос, а женщину направили на освидетельствование. Стоит отметить, что подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Кроме этого, в доме одного из них была найдена марихуана, которую впоследствии изъяли и направили на экспертизу.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были помещены под предварительный арест на 30-дневный срок. Если их вина будет доказана, им грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения.