Пригласил в дом прохожего и хладнокровно убил: житель Бричан проведёт 13 лет в тюрьме

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Генеральная прокуратура объявила сегодня о вынесении судом приговора в виде лишения свободы на 13 лет в отношении мужчины, виновного в убийстве.

Жертва – 54-летний житель Глодянского района – приехал в Бричаны навестить знакомую. 50-летний обвиняемый ранее был осуждён за кражу и нанесение вреда здоровью.

​​14 июля обвиняемый заметил идущего мимо его дома незнакомого мужчину и пригласил его выпить вина. В ходе застолья гость раздавал хозяину дома советы, которые пришлись последнему не по вкусу. В итоге, когда гость заснул, обвиняемый дважды ударил его топором по голове и шее. Позже он закопал тело жертвы за домом и сообщил соседям, что случайно нашёл труп у себя во дворе.

После проведения расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Впоследствии районный суд Бричан приговорил задержанного к лишению свободы на 13 лет за убийство с особой жестокостью.