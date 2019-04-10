Приглашение ПСРМ официально зарегистрировано в секретариате парламента и в офисах партий блока “АКУМ” (ФОТО)

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Как и было обещано ранее, Партия социалистов официально зарегистрировала свое приглашение, адресованное сегодня партиям, входящим в состав блока “АКУМ”, в секретариате парламента, а также в офисах “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ПСРМ Гайк Вартанян.

– Полтора месяца назад они называли нас ворами. Некоторое время назад уже приглашали на дискуссии. Теперь, когда начальные переговорные позиции определены, оба формирования готовы сесть за стол. Назначено время. «Деолигархизация» начинается с простого факта – Демпартия остается за бортом власти. Остальное все – лирика. Завтра в 11.00 можно начинать разговор. Готов ли “ACUM” к реальным шагам? Или дальше “Фейсбука” – никак? – задался вопросами избранник.

Напомним, сегодня ПСРМ официально адресовала партиям, входящим в “АКУМ”, приглашение к дискуссиям по поводу формирования парламентского большинства. Встреча намечена на завтра, 11 апреля, в здании парламента.