Приглашала “своих” нелегально работать в Италии: молдаванку и её подельника подозревают в незаконной трудовой эксплуатации

Приглашала “своих” нелегально работать в Италии: молдаванку и её подельника подозревают в незаконной трудовой эксплуатации

34-летняя уроженка Молдовы Анжела Бостан и 43-летний гражданин Италии Сальваторе Валенти были задержаны на прошлой неделе в итальянской провинции Комо, Ломбардия. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов и организации незаконной трудовой эксплуатации.

В частности, задержанные организовали в нескольких квартирах импровизированные дома престарелых, для работы в которых незаконно нанимали граждан Молдовы, пишет deschide.md. В общей сложности, 10 человек, 8 из которых из Молдовы, 1 из Румынии, 1 из Грузии, ухаживали за 29 пожилыми людьми. У “сотрудников” не было трудовых договоров, а шестеро из них не имели вида на жительство, приехав в Италию в качестве туристов.

За свой труд они получали намного меньше, чем предусматривает итальянское законодательство. В среднем, оплата за сутки работы составляла 50 евро.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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