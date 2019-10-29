Приглашал в гости и заставлял оказывать интим-услуги: иностранца будут судить в Молдове за торговлю людьми

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44-летний гражданин Албании предстанет перед судом за торговлю людьми. Мужчина вывез двух гражданок Молдовы в целях сексуальной эксплуатации на территории Швейцарии и Германии.

Судебное преследование стало возможным благодаря действиям сотрудников Центра по борьбе с торговлей людьми. Мужчину экстрадировали в Молдову при содействии властей Черногории.

Обвиняемый проживал в Албании и знакомился с жертвами через социальные сети. Так, в 2016 году он пригласил двух сестёр-сирот в возрасте 26 и 28 лет в Албанию. У одной из девушек был годовалый ребёнок. Прибыв в Албанию, жертвы вместе с ребёнком стали проживать дома у иностранца.

Примерно через месяц обвиняемый организовал для девушек туристическую поездку в Швейцарию. Однако по прибытии сестёр в течение 2-3 недель подвергали сексуальной эксплуатации, после чего перевезли в Германию, где также заставляли оказывать сексуальные услуги.

Через какое-то время одной из жертв помогли вернуться в Албанию, где она обратилась в местные правоохранительные органы. В результате, при помощи Международной организации по миграции, девушкам помогли вернуться в Молдову.