Приехавшую в Италию молдаванку не впустили в страну из-за отсутствия денег

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37-летней гражданке Молдовы, которая приземлилась в аэропорту города Пескара, не разрешили въехать в Италию. Инцидент произошёл во вторник, 24 сентября.

Власти мотивировали свой отказ тем, что у женщины не было при себе достаточной суммы денег, пишет unica.md. Также она не смогла назвать весомую причину, по которой прилетела в Италию.

Согласно местной прессе, молдаванка прилетела на борту самолёта компании Ryanair из Бухареста. Согласно действующему законодательству, граждане Молдовы могут посещать в качестве туристов государства ЕС при условии, что имеют достаточно средств на жильё и питание на соответствующий период. Однако у задержанной не было при себе необходимой суммы, а также каких-либо доказательств того, что она обеспечена жильём. Отвечая на вопросы сотрудников таможни, женщина призналась, что приехала в Италию на работу.

В результате местные власти были вынуждены вернуть женщину из Молдовы в Румынию, откуда она изначально прибыла. Обстоятельства инцидента выясняются.